E-devlet 1000 TL yardım başvurusu! 1000 TL süreç devam ediyor yazanlar ne yapacak? Pandemi sosyal destek başvurusu hakkında açıklama geldi. Bakan Selçuk açıklamasında kritik bir detaya dikkat çekti. Açıklamaya göre 1000 TL pandemi destek başvurusunun yeniden yapılabileceğine yer verildi. Bakan Selçuk açıklamasında Esnaf, Diğer çalışanlar ve belli kategorilerdeki bütün çalışanlara 1000 TL verileceğine yer verildi. Bakan , açık bir sistem gerçekleştirildiğini, ihtiyaç olması halinde vatandaşların bu sistem üzerinden başvuru yapması gerektiğine yer verildi. Vatandaşlar, başvuru sebebi yazan kutucuğa pandemi sosyal desteğe neden başvuru yaptığını, ihtiyacını yazarak müracaatını yapabilecek. 3. fazda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım için müracaatlar e-Devlet üzerinden alınırken henüz müracaat yapmamış olanlar ise ayrıntıları öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere hafta içi müracaatlar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor.