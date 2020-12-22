Aralık ayı 2020 kamuya KPSS'li KPSS şartsız personel işçi memur alımı başvuru şartları ve güncel ilanları sayfamızda yer alıyor. Ülkemizde Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda İşçi, personel ve memur alımı yapıyorlar. Söz konusu yayımlanan ilanlara göre kamuya binlerce kişilik kadro ile alım yapılacak. Aralık ayı memur alımı ilanlarına göre KPSS puanı ve Aralık ayı personel alımı ilanlarına göre ise KPSS şartsız personel alımı yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı yayımladığı ilana göre bünyesine 2020 yılı Devlet Memuru alımı yapacak. En az lise mezunu ve KPS en az 60 puan ile Komutanlığa Devlet memuru alımı yapılacak.
ARALIK AYINDA ÖNEMLİ ATAMA VE ALIMLAR YAPILACAK!
Yılın son ayı olması ile birlikte ve Pandemi sebebi ile bir çok alımın ertelendiği ve yeni alımların yapılacağı bir ay içerisindeyiz Aralık ayı içerisinde önemli atamalar ve memur alımları yapılacak. On Binlerce kişilik boş kadro ile kamuya memur personel ve işçi alımları yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 Memur Alımı İlanı Yayımlandı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 Yurt Yönetim memuru alımı ilanını ilk İşin Olsa ekibi adaylara duyurmuştu. Toplamda 63 farklı şehirde 500 Yurt Yönetim Memuru Alımı yapılacak. Başvurular 28 Aralık tarihinde başlıyor. Aralık itibari ile kamuya yeni memur alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Son zamanlşarda yayımlanan ilanlara bakacak olursak, TİGEM, JSGA, İBB, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK, Tarım Kredi Kooperatifleri, YSK gibi kurumlar ilan yayımladı.
TÜM BEKLENEN ALIMLAR BU AY İÇERİSİN DE YAYIMLANACAK!
Atama ve yeni ilan bekleyen adaylar için bu ay oldukça hareketli geçecek. Bilindiğin gibi Aralık ayında İkinci Merkezi Yerleştirme olan KPSSP 2020 /2 ataması yapılacak. Bunun dışında , Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı ve bunlar gibi bir çok Kamu Kurumu, Bakanlık ve kuruluş bünyelerindeki eksikliği kapatacaklar.
DEVLET MEMURU ALIMI YAPILACAK!
Sahil Güvenlik Komutanlığı yayımladığı ilana göre bünyesine 2020 yılı Devlet Memuru alımı yapacak. En az lise mezunu ve KPS en az 60 puan ile Komutanlığa Devlet memuru alımı yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI 10 BİN MEMUR ALIMI BU AY YAYIMLANABİLİR!
Adalet bakanlığı 10 bin memur alımı ilanı tekrar gündeme geldi. Adalet Bakanlığı ve CTE Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapacak. Bu yönde Lise mezunu KPSS sonuçları 24 Aralık 2020 tarihi itibari ile açıklanacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEKLER?
Aralık ayı içerisinde yayımlanacak ve başvuru devam eden ilanlara başvurular bazı genel ve özel nitelikler doğrultusunda yapılacak. Tüm nitelikleri taşıyan adaylardan Erkek ve Kadın herkes başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda Genel Olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş, Eğitim gibi şartlar aranacak.
Genel Başvuru Şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Özel Başvuru Şartları:
KPSS Şartı: 2019 veya 2020 yıllarında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya üzeri puan almış olmak.
Yaş Şartı: Zabıta memuru alımları için 30 yaşından büyük olmamak ve Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak gereklidir. Tercih kılavuzu ile alınana başvurularda ise Yaş şartı yoktur.
Eğitim Şartı: Alım yapılacak pozisyona göre, En az lise mezunu, Ön Lisans mezunu ve Dört yıllık Eğitim veren Üniversitelerin ilgili Lisans fakültelerinden mezun olmuş olmak gereklidir.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK!
Kamuya yayımlanan memur personel ve işçi alımı ilanları için adaylar başvurularını sadece belirtilen tarihler içerisinde yapacaklar. Başvurular kurumun belirttiği gibi şahsen veya günümüzde Pandemi sebebi ile ağırlıklı olarak online olarak yapılmaktadır.