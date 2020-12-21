Sıfır faizli otomobil kampanyalarında cazip teklifler! Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda sıfır otomobil kampanyaları araba almak isteyenlerini ilgisini çekti. Yeni yıl için geri sayım devam ederken otomobil markalarının fırsatları araba alacaklar tarafından merak ediliyor. 2020 yılının son kampanyasında bazı markalar faizleri sıfırladı. Bazı markalar ise vadeyi uzattı faiz oranını düşürdü. İşte Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda sıfır otomobil kampanyaları

AUDİ

Audi Q2

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

Audi A3 Sedan

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz