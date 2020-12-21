Sıfır faizli otomobil kampanyalarında cazip teklifler! Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda sıfır otomobil kampanyaları araba almak isteyenlerini ilgisini çekti. Yeni yıl için geri sayım devam ederken otomobil markalarının fırsatları araba alacaklar tarafından merak ediliyor. 2020 yılının son kampanyasında bazı markalar faizleri sıfırladı. Bazı markalar ise vadeyi uzattı faiz oranını düşürdü. İşte Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda sıfır otomobil kampanyaları
AUDİ
Audi Q2
100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
Audi A3 Sedan
100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
BMW
BMW 3 serisi
300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
BMW 2 Gran Coupe
250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
CİTROEN
120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı
FORD
Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajı
Honda Civic Sedan
60 bin lira kredi, 2 ay vade, yüzde 0.49 faiz oranı
Mitsubishi Outlander
70 bin lira kredi 12 ay vade yüzde 0.99 faiz oranı
Nissan Qashqai
120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı
Nissan Micra
60 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı
Opel Grand Land X
75 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Seat Ateca
100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Skoda Fabia
100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası
Skoda Scala
100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası
Skoda Kamiq
100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası
Skoda Karoq
100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası