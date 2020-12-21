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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 22:12
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    • 21.12.2020 22:12
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    nda cazip teklifler! Ford, , , , , , ...

    nda cazip teklif fırsatları sürüyor. Yeni bir otomobil almak isteyen vatandaşlar markaların güncel fiyat listesini inceliyor. Yılın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde, araba almak isteyenler markaların güncel kampanyalarını merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Ford, , , , , , markalar yıl sonu kampanyalarını duyurdu. İşte markaların

    Sıfır faizli otomobil kampanyalarında cazip teklifler! Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda...

    Sıfır faizli otomobil kampanyalarında cazip teklifler! Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda sıfır otomobil kampanyaları araba almak isteyenlerini ilgisini çekti. Yeni yıl için geri sayım devam ederken otomobil markalarının fırsatları araba alacaklar tarafından merak ediliyor. 2020 yılının son kampanyasında bazı markalar faizleri sıfırladı. Bazı markalar ise vadeyi uzattı faiz oranını düşürdü. İşte Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda sıfır otomobil kampanyaları

    AUDİ

    Audi Q2

    100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

    Audi A3 Sedan

    100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

    BMW

    BMW 3 serisi

    300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

    BMW 2 Gran Coupe

    250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

    CİTROEN

    120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı

    FORD

    Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajı

    Honda Civic Sedan

    60 bin lira kredi, 2 ay vade, yüzde 0.49 faiz oranı

    Mitsubishi Outlander

    70 bin lira kredi 12 ay vade yüzde 0.99 faiz oranı

    Nissan Qashqai

    120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı

    Nissan Micra

    60 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı

    Opel Grand Land X

    75 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz

    Seat Ateca

    100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz

    Skoda Fabia

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

    Skoda Scala

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

    Skoda Kamiq

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

    Skoda Karoq

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası
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    Haberler Ekonomi Sıfır faizli otomobil kampanyalarında cazip teklifler! Ford, Audi, Mitsubishi, Skoda, Opel, BMW, Honda...