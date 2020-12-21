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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 23:30
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    • 21.12.2020 23:30
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    nda neler var? 'ta yılbaşı günü için birbirinden özel ürünler...

    nda yer alan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 'ta bu hafta Ultra Volume Maskara, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Everest Akıllı Saat, Mısır Kovası, Eser Okey Takımı, Eser Tavla, Gokidy Sözcük Oyunu, Emlak Ticaret Oyunu, Tombala, Pilsan Mega Bloklar ve In Love Glow Girl Kadın Parfüm ürünleri dikkatleri üzerini çekmeyi başardı. Peki, ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğunda neler var? İşte ŞOK'ta haftanın ürünleri...

    ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyordu. Yılbaşına özel ürünlerin dikkat çektiği kataloğda In Love Glow Girl Kadın Parfüm, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Eser Okey Takımı, Eser Tavla ve Emlak Ticaret Oyunu ürünleri ön planda yer aldı. İşte ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğu ürün listesi...

    ŞOK 23 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Beşler Fermente Sucuk

    Borcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi

    Eser Okey Takımı

    Beşler Dondurulmuş Antrikot

    Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank

    Kokulu Mum

    Nescafe Sütlü Köpüklü 20'li

    İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki
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    Haberler Ekonomi ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğunda neler var? ŞOK'ta yılbaşı günü için birbirinden özel ürünler...