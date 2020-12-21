ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyordu. Yılbaşına özel ürünlerin dikkat çektiği kataloğda In Love Glow Girl Kadın Parfüm, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Eser Okey Takımı, Eser Tavla ve Emlak Ticaret Oyunu ürünleri ön planda yer aldı. İşte ŞOK 23 Aralık aktüel kataloğu ürün listesi...

ŞOK 23 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU