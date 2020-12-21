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    • Ekonomi
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    • 21.12.2020 21:01
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    Ödemeler 2.802 liradan 3.035 liraya yükseliyor! Yeni yılda başvuru yapmak için...

    Ödemeler 2.802 liradan 3.035 liraya yükseliyor! Başvuru için aranan koşullar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. lere için 300 euro desteği ödeniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2 yaşın altında çocuğu olan çalışan annelere bakıcı desteği için başvurular devam ediyor. 300 euro olan aylık destek, yeni yılla birlikte 325 euroya çıkıyor. Projeye, 'www. egitimlibakici.org' veya 'www.sgk.gov.tr' internet adreslerinden e-Devlet şifresiyle kolaylıkla başvuru yapılabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Ödemeler 2.802 liradan 3.035 liraya yükseliyor!

    Çalışan annelere bakıcı destek ödemeleri devam ederken başvuru için aranan şartlar merak edilmekte. Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, bakıcı desteği sağlanıyor. Projeden yararlanmak için ön başvurular alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili merak edilen bilgiler...

    YENİ YILDA ARTACAK

    Desteğin tutarı aylık 300 euro. Bu destek yeni yılla birlikte ise 325 euroya çıkacak.

    Bakıcı desteği bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için 350 euro olarak uygulanırken, bu ödeme de yeni yılla birlikte 375 euroya yükselecek.

    Projeden yararlanmak için ön başvurular alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili bilinmesi gerekenler:

    EN ÇOK 32 AY

    KİMLER YARARLANIYOR?

    Çocuğun başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında olması, çocukla aynı evde ikamet etmek, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmak, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı çalıştırmak gerekiyor.

    BAKICIDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

    Tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması, 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

    NE KADAR SÜRÜYOR?

    Destek çocuk 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca faydalanılabiliyor.

    NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

    Projeye, 'www. sgkegitimlibakici.org' veya 'www.sgk.gov.tr' internet adreslerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

    İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2 yaşın altında çocuğu olan çalışan annelere bakıcı desteği için başvurular devam ediyor. 300 euro olan aylık destek, yeni yılla birlikte 325 euroya çıkıyor.

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    Haberler Ekonomi Ödemeler 2.802 liradan 3.035 liraya yükseliyor! Yeni yılda başvuru yapmak için...