İstihdam seferberliği kapsamında, her alanda ve her meslek grubunda eleman alımı devam ediyor. İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR da halen iş için 46 bin kişi aranıyor. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle: