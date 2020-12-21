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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 08:51
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    • 21.12.2020 09:04
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    Kamuya binlerce yapılacak! olmak isteyenler dikkat ( iş ilanları)

    seferberliği kapsamında devam ediyor. ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda istihdam sağlanacak. İşte son dakika haberine göre branş branş alımı ilanları.

    Kamuya binlerce personel alımı yapılacak!

    İstihdam seferberliği kapsamında, her alanda ve her meslek grubunda eleman alımı devam ediyor. İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR da halen iş için 46 bin kişi aranıyor. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:



    Kamuda istihdam alanları; En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak.



    Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis

    Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel




    Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı



    Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi

    Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel



    Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi

    Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel



    Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı. Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.

    Özel sektörde istihdam alanları

    Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844

    Makineci: 862



    Temizlik görevlisi: 844



    Ön muhasebeci: 717

    Satış danışmanı: 591

    Lojistik elemanı: 510 Başvurular için www.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekiyor.

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    Haberler Ekonomi Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat (İŞKUR iş ilanları)