Toplu para ödemesi yapılıyor! Başvuran alıyor, en az 9.000 TL ve 11 bin 32 lira... Birçok kişi farkında olmadığı için başvuru yapmıyor, hakkını kaybediyor. Devlet vatandaşların mağdur olmaması için destek ödemelerini sürdürüyor. Destek kalemlerinden en önemlilerinden biri yetim kız çocuklarına evlenene kadar sağlanan yetim aylığı. Evlenen kişiler bu haktan yararlanamıyor. Fakat evlenirken yetim aylığının 2 yıllık ödemesi nakit olarak veriliyor. Böylece yeni evlenen çiftlerin eline toplu para geçmiş oluyor. Ayrıca çeyiz hesabı olanlara da devlet katkı sağlıyor. Yetim kız çocuklarına evlenirken 24 maaş çeyiz parası ödenirken, çeyiz hesabı ile birikim yapanlara da 11 bin 32 liraya varan devlet katkısı veriliyor. En az 9 bin TL çeyiz parası, 11 bin 32 TL devlet katkısı sağlanmış oluyor.
11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
Yeni yılda 12 bin 37 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabilecek. Ödemeyi almak için evlendikten sonra bankaya başvurmak yeterli.
EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA
Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL
● Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.
● Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.
● Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.
SÜT PARASI YARDIMI
Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır.
Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.
Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.