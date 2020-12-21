Toplu para ödemesi yapılıyor! Başvuran alıyor, en az 9.000 TL ve 11 bin 32 lira... Birçok kişi farkında olmadığı için başvuru yapmıyor, hakkını kaybediyor. Devlet vatandaşların mağdur olmaması için destek ödemelerini sürdürüyor. Destek kalemlerinden en önemlilerinden biri yetim kız çocuklarına evlenene kadar sağlanan yetim aylığı. Evlenen kişiler bu haktan yararlanamıyor. Fakat evlenirken yetim aylığının 2 yıllık ödemesi nakit olarak veriliyor. Böylece yeni evlenen çiftlerin eline toplu para geçmiş oluyor. Ayrıca çeyiz hesabı olanlara da devlet katkı sağlıyor. Yetim kız çocuklarına evlenirken 24 maaş çeyiz parası ödenirken, çeyiz hesabı ile birikim yapanlara da 11 bin 32 liraya varan devlet katkısı veriliyor. En az 9 bin TL çeyiz parası, 11 bin 32 TL devlet katkısı sağlanmış oluyor.