Rakamlar netleşti ve belli oldu! En düşüğü 3 bin 10 lira... Milyonların gözü kulağı ocak zammında. Rakamlar netleşmeye başladı. Memurların ve emeklilerinin yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 6.96 olabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 3 bin 10 liraya yükselmiş olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak olan zam ile birlikte aylıklarda ne kadar artış görülecek? Memurların ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Bu tahmin 6 aylık enflasyonun yüzde 7.96 olacağını gösteriyor. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 fark alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA 2 KAZANÇ
En az 3.978 TL maaş, 540 TL aile yardımı ocak zammı yüzde 6.96 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 978 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
Yüzde 6.96 zam ile eş yardımı 375,52 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,60, 6 yaş üstü için 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 540,72 liraya ulaşacak.
2021 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Polis, hemşire, düz memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi, düz memur gibi devlet kadrosunda çalışan memurlara yüzde 3 oranında maaş zammı uygulanacak ve yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. 2021 yılında olası senaryo gerçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak. Diğer sektörlerdeki zam oranları da netleşmeye başladı. Örneğin Bekçi(9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 Türk lirasına çıkması bekleniyor.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alacak. Baş komiser (1/4) 6580 lira alırken yeni maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olacak. Şube Müdürü (1/4) 6.605 lira alırken yeni maaşı 469 lira artarak 7.074 lira olacak. Daire Başkanı (1/4) 8.810 lira alırken yeni maaşı 625 lira artarak 9.435 lira olacak. Kaymakam (1/4) 9.202 lira alırken yeni maaşı 653 lira artarak 9.855 lira olacak. Genel Müdürü (1/4) 13.210 lira alırken yeni maaşı 938 lira artarak 14.148 lira olacak. Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.
2021 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 6'lık zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.
MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ
1.500 TL 1.595,25 TL
1.600 TL 1.701,60 TL
1.800 TL 1.914,30 TL
2.000 TL 2.127,00 TL
2.200 TL 2.339,70 TL
2.400 TL 2.556,00 TL
2.600 TL 2.765,10 TL
2.800 TL 2.977,80 TL
3.000 TL 3.190,50 TL
3.200 TL 3.403,20 TL
3.400 TL 3.616,90 TL
4.000 TL 4.254,00 TL
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI: 6 BİN 780 TL OLACAK
Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.
EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?
Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.