



Bu tahmin 6 aylık enflasyonun yüzde 7.96 olacağını gösteriyor. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 fark alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya yükselecek.