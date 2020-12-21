BDDK'nın vade kararı

Geçen hafta kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında yeni düzenleme yapan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu kararıyla 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı ise 48 aydan 36 aya indirildi. BDDK tarafından yatılan bu adımın yanı sıra sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle otomobil satışlarında özellikle son 10 günde bir durgunluk meydana geldi.

Otomotivde en çok satış yapılan dönem aralık dönemi olmasına rağmen BDDK taksit ve kredi oranlarıyla ilgili yaptığı değişiklik ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otomobil satışlar diğer aylardan da kötü gidiyor.