Herkesin beklediği oldu! Hükümetten fiyatları alaşağı edecek ikinci el otomobil hamlesi! 2. el araba fiyatları düştü mü? Sıfır araç üretiminin azalması ve ikinci ele talebinin artmasıyla pandemi sürecinde ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşanıyordu. Bu nedenle toplu taşıma kullanmak yerine araba satın almak isteyenler tarafından ikinci el araba fiyatları düştü mü sorusu soruluyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle haftasonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi, otomotivde sektörünü durma noktasına getirdi. BDDK'nın kredilerde vade sınırlamasına gitmesinin de tüketiciyi kötü etkileyeceği ifade ediliyor. Otomobil satışlarındaki düşüş fiyatları aşağı çekmeye devam ederken İkinci elde fiyat düşüşü yüzde 17'ye kadar tırmanı. Sıfır araçta ise bayiler sektör temsilcilerinin deyimi ile 'anormal' indirimler gerçekleştiriyor.
BDDK'nın vade kararı
Geçen hafta kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında yeni düzenleme yapan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu kararıyla 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı ise 48 aydan 36 aya indirildi. BDDK tarafından yatılan bu adımın yanı sıra sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle otomobil satışlarında özellikle son 10 günde bir durgunluk meydana geldi.
Otomotivde en çok satış yapılan dönem aralık dönemi olmasına rağmen BDDK taksit ve kredi oranlarıyla ilgili yaptığı değişiklik ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otomobil satışlar diğer aylardan da kötü gidiyor.
Otomobil markalarının yılbaşı kampanyaları
Otomobil satışlarının azalması üzerine bir çok marka ve bayi özel kampanyalar ortaya çıkararak ellerinde kalan araçları satmak içi uğraşıyor
Otomobil fiyatları neden düştü
Otomotiv sektörünün önde gelen isimler, otomotiv pazarında yaşanan son gelişmeleri ve satışlardaki durgunluğun nedenlerini açıkladı.
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Yılın son ayının ilk haftalarında otomobil satışlarında yaşanan büyük durgunluktan sonra kampanyaların satışlara pozitif yansıdığını fakat geçen senelerdeki kadar büyük bir patlama yaşanmadığını ifade etti.
İkinci el satışlarında ise durgunluğun devam ettiğini belirten Bülent Kılıçer, "Sıfır araç pazarında yaşanan stok sorunu nedeniyle ikinci el çok şişmişti. Şimdi sıfır araçlarda hem stokların olması hem de fiyatların belli bir noktaya gelip orada durağanlaşması ikinci 50'de tabii geri götürdü" dedi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu: "Normal şartlarda kasım ve aralık ayı otomobil satışlarının en yüksek aylar olur. Bu yıl ise satışlarda aynı ivmeyi göremiyoruz. Eylül ve ekimde tarihi rekorlar kırıldıktan sonra senenin son iki ayı sanki biraz dengeleme dönemi oldu.
Yılsonu hedefinde bir revize ihtiyacı görmüyorum. Otomobil ve hafif ticaride 750 bin civarı toplam pazar öngörüyoruz" diye konuştu
DÜZENLEME GELİYOR
Söz konusu düzenleme ile ikinci el otomobil ithalatı için izin verilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda tedbir ve değişiklik gündemde. Edinilen bilgilere göre ikinci el arabada , belirli bir yaşın altında olan arabaların ithalatına izin verilmesi gündeme gelirken , fiyat artışlarının yaşanmaması için bir dizi önlemin, tedbirin de görüşüldüğü öğrenildi. Piyasaların sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürtmek, suni fiyat artışlarını önlemek ve ekonomiye olumsuz etkilerin azaltılması, önlenmesi için yapılacak düzenleme Ankara'da gündeme alındı.
2021'DE OTOMOTİV PAZARI NASIL OLACAK?
Fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.
"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"
Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.
İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.
2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.
İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."
Araba pazarında vatandaşların çok olduğu ama araçların satılmadığını dile getiren bir başka satıcı Ümit Çakır, "Üç dört ay öncesinin fiyatları konuşuluyor. İnsanlar tabi ne kadar rehavet gösteri kendinizde görüyorsunuz ama çoğu alıcı değil. Gelip soranlar oluyor bekliyoruz biz de. Kendimizin arabasını satıyoruz ama tok satıcıyız, öylesine geldik. Ortama bakmak ve fiyatları görmek için geldim. Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum" diye konuştu.
"GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR"
Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.
"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 10-15 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"
Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.