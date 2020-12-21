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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 16:59
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    • 21.12.2020 16:59
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    19-25 Aralık aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte A101'de 10 TL ve üzeri indirim fırsatları...

    19-25 Aralık aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar devam ederken ürün listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet ürünlerinde büyük indirim bulunuyor. Peki, A101 19-25 Aralık aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte A101'de 10 TL ve üzeri indirim fırsatları...

    A101 19-25 Aralık aktüel kataloğu ürünleri nelerdir?

    A101 19-25 Aralık aktüel kataloğunda 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3 fırsatlı ürün vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Bu indirimli ürünler arasında ise Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet yer alıyor. Peki, A101'de hangi indirimler var? İşte A101 19-25 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinin listesi

    A101 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Schweppes Gazlı İçecek Mandalina

    Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet

    Doğadan Çay Altın Filiz 500 g

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları
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    Haberler Ekonomi A101 19-25 Aralık aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte A101'de 10 TL ve üzeri indirim fırsatları...