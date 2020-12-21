A101 19-25 Aralık aktüel kataloğunda 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3 fırsatlı ürün vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Bu indirimli ürünler arasında ise Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet yer alıyor. Peki, A101'de hangi indirimler var? İşte A101 19-25 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinin listesi

A101 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU