BİM aktüel 22 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel 22 Aralık kataloğu yine dopdolu ve vatandaşlar alacaklarını belirlemek için incelemeye başladı. Artık koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı saat 10:00-20:00 arasında hizmet veren marketlere erkenden giderek stoklar bitmeden ürün almak isteyen vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Sorusunun yanıtını merak ediyor. BİM aktüel katalogta bu Salı yine birbirinden güzel ve uygun fiyatlı lezzetler sizleri bekliyor