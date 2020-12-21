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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 16:34
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    • 21.12.2020 16:34
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    , heyecanla hemen incelenmeye başlandı. Birbirinden çeşitli gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Peki ? Özellikle pandemiden dolayı evde ve mutfakta çok zaman geçirenler için güzel kampanyalar var. Undan atıştırmalıklara, kahvaltılık ürünlerden kuruyemişlere, şarküteri ürünlerinden içeceklere kadar daha pek çok üründe uygun fiyat dikkat çekiyor. İşte

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 22 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    BİM aktüel 22 Aralık kataloğu yine dopdolu ve vatandaşlar alacaklarını belirlemek için incelemeye başladı. Artık koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı saat 10:00-20:00 arasında hizmet veren marketlere erkenden giderek stoklar bitmeden ürün almak isteyen vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Sorusunun yanıtını merak ediyor. BİM aktüel katalogta bu Salı yine birbirinden güzel ve uygun fiyatlı lezzetler sizleri bekliyor

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 ARALIK KATALOĞU

    Söke Un
    • 10 kg

    PınarYarım Yağlı Süzme Peynir
    • 1 kg

    PınarÇubuk Dil Peyniri
    • 20 g

    MeganetBulaşık Makinesi Tableti
    • 90 tablet
    • 0,28 tablet fiyatı

    DaphneSütlü-Bitter Kuvertür Çikolata
    • 200 g

    Kahve DünyasıAntep Fıstıklı Gofret
    • 4x26 g

    ÜlkerOneo Karma Koli Dolgulu Sakız
    • 34 g

    Hanuta RiegelÇikolata Kaplı Bisküvili Bar
    • 34,5 g

    KeremÇilekli Labne
    • 200 g

    EkerÇikolatalı/ Muzlu Puding
    • 65 g

    KiriSürülebilir Taze Peynir
    • 150 g

    PolonezPiliç Füme
    • 60 g

    PolonezKarabiberli Hindi Füme
    • 60 g
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel 22 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?