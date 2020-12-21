Fiat Agea Hatchback 91.000 TL'ye 48 ay vade müjdesiyle! Araba markaları şu yarıyılda yurttaşların araba alabilmeleri için muhtelif kampanyalar tertip etmeye devam ediyor. Bu anlamda 52.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle Fiat Agea arabaya arz var. Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit meblağı Egea Ailesi modellerinde 91.000 TL meblağında, 48 ay vade, 1,66% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Yaşanan gerilimli etrafın tesiri ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar sebebiyle vasıta satışları ve otomotiv sektöründe imal sürati kesildi. Bu bağlamda en fazla araba satan marka olan Fiat devreye girdi.