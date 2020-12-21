Bankalar anında değiştirdi işleminiz geçe kalmasın! HSBC, Garanti, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank, bundan böyle açılış kapanış saatleri değişti. Geçtiğimiz haftalardan itibaren bankalar çalışma saatlerinin değiştiğini bildiren mesajları müşterilerine yolladı. Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Halkbank ve HSBC çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte o bankaların açılış kapanış saatleri

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...