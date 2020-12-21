



'54 YILLIK TARİHİMİZDE İLK KEZ BU RAKAM AŞILDI'

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"54 yıllık tarihimizde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştık. 2020 yılında EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktık. Yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada Rusya, mamul ihracatında ise Almanya yer alıyor. Mamülde bakarsak turşu da birinciliği aldı. Yaş meyve ve sebzede de baktığımız zaman kiraz başı çekiyor. Şampiyon ürünlerimiz bunlar. Mamül dediğimiz sanayileşmiş, işlenmiş, katma değeri daha yüksek olan ürünlerimiz. Domatesin kurusu mesela, salçası, ketçabı."