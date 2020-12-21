Virüsün mutasyona uğradığı haberlerinin hemen sonrasında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı ve altın fiyatları yükseldi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 462,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 465 bin liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.882,08 dolardan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yaşanan gelişmelerle fiyatlarda son durum ve uzmanların yorumları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?