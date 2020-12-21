Virüsün mutasyona uğradığı haberlerinin hemen sonrasında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı ve altın fiyatları yükseldi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 462,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 465 bin liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.882,08 dolardan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yaşanan gelişmelerle fiyatlarda son durum ve uzmanların yorumları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|461,50
|461,70
|462,50
|462,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.042,00
|3.063,00
|3.048,00
|3.069,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|421,00
|425,00
|422,00
|426,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.972,00
|2.992,00
|2.979,00
|2.999,00
|Yarım Ziynet
|1.486,00
|1.496,00
|1.489,00
|1.499,00
|Çeyrek Ziynet
|743,00
|748,00
|745,00
|750,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 462,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 462,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 465 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 465 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 943 bin 282,94 lira, işlem miktarı ise 1.991,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 953 milyon 629 bin 180,03 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.882,08 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.882,08 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 azalarak 465 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6715 lira, satışta 7,7023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6844 lira, satışta 7,7152 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2213, sterlin/dolar paritesi 1,3293, dolar/yen paritesi de 103,54 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,53 azalışla 50,47 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ
Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının yanında, ABD teşvik paketinde anlaşma sağlanmasıyla yükselen altın, doların güç kazanmasıyla düştü.
Yeni haftanın ilk işlemlerinde güvenli limanlara yönelimin desteğinde ons fiyatı Eylül'den sonra yeniden 1,900 doların üzerine yükselen altın, doların önde gelen para birimleri karşısında güç kazanmasıyla 1,880 doların da altın geriledi.
Birleşik Krallık, Kanada ve ardından ABD'de başlayan yaygın aşılamanın yarattığı talep umutlarıyla 51 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da, yeni kısıtlama önlemleriyle 50 dolar sınırına döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 4.30 düşüşle 50.03 dolar,
- Batı Teksas yüzde 4.62 düşüşle 47.08 dolar,
- altın yüzde 0.14 düşüşle 1,878.19 dolar,
- gümüş yüzde 0.44 artışla 25.89 dolar,
- bakır yüzde 0.71 artışla 7,995.50 dolar,
- platin yüzde 4.07 düşüşle 996.09 dolar,
- paladyum yüzde 1.84 düşüşle 2,318.10 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 465 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,034 liraya geriledi.
Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama yaklaşık 6.0 ile 7.0 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.
Coronavirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle birçok ülkenin Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığını vurguladı.
Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ilk dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.
Açıklamasında petrol üreticisi ülkeleri üretimdeki çok hızlı bir artışın "bolluğa" yol açabileceği uyarısı yapan Novak, üretimin yalnızca talebin gerektirmesi durumunda artırılması gerektiğinin altını çizdi.