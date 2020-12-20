Herkes bekliyordu! 48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik için ise işe giriş tarihi en ehemmiyetli nokta oluyor. Belirli bir tarihten evvel sigortalı olanlar için ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre ikiden az tertip etme yapıldığını açıklamak gerekir. Bu tertip etmelerden bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvelinde ilk defa sigortalandırılan vatandaşların emekliliği hak etme prosedürlerini tanımlıyor. Kanunlarımızda 10 seneyle emeklilik olası. 9 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olanlar 10 senelik başka bir deyişle 3.600 günlük prim ve 15 senelik sigortalılık vaktiyle (bu zaman çoktan doldu) emekli olabiliyorlar.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?
Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.
HER SİGORTALI İÇİN BU GEÇERLİ Mİ?
Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.
3600'DEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?
Yukarıdaki tarihlerden sonra sigortalı olmuşsanız bu kez kademeli yaş devreye giriyor.
Yani sizin 3.600 gün 15 yıl ve kadınlar için 50 erkekler için 55 yaş şartından hangisini son kez tamamladığınıza bakılıyor.
Bu tarihe göre de 56-61 yaş arasında bir şart oluşuyor.
ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN
Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.
3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım. Verdiğiniz bilgilere göre annenizin yeterli primi yok. Ancak sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir. Buna göre 1978 ve 1983 doğumlu çocukları için borçlanma yaparak 1440 gün (4 yıl) kazanabilir. Ancak bu da yetmeyecektir.
Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.
3.600 GÜN GEREKİR
- Eşim 1969 doğumlu. İşe giriş tarihi 01.12.1985. Ağustos sonu itibariyle 1391 günü var. 2 çocuk sahibiyiz ve daha doğum borçlanması yapmadık. Bu şartlarda ne zaman ve kaç gün ile emekli olabilir? Nazım YONTAR
Eşinizin tam emeklilik için şartları 20 yıl 42 yaş ve 5075 gün. Yaş ve yılı tamam, ancak primi 2 çocuk 1985'ten sonra doğmuşsa borçlanıp 1440 gün kazanabilirsiniz.
Çalışıp primi 5075'e tamamlarsa hemen emekli olur. Bu imkan yoksa primi 3600 güne tamamladığınızda ise 58 yaşında emekli olur. Kısmi emeklilikte maalesef yaş kademeli olarak artıyor. Yaşını da 3.600 günü tamamladığınız tarih belirliyor.
HİZMET TESPİTİ GEREKİR
- 1979 Mart doğumluyum. 1992 ve 1993'te sanayi sitesinde 3 er ay çalışmışlığım var. Ama herhangi bir prim ve sigorta girişi yok. Ama çalıştığımı ispatlayabilirim. Sigorta girişi staj 1995. Normal olarak da 1996. Yasal yollara başvursam 1992-93 girişim kabul edilir mi? Enis DALKIRAN
Bahse ttiğiniz 1992 ve 1993 yılında fiilen çalışmışlığımız varsa bu yıllar için hizmet tespiti isteyebilirsiniz. Ancak burada bir zaman aşımı olabilir. SGK'ya öncelikle hizmet tespit dilekçesi verilerek bu çalıştığınız dönemin sigorta kapsamına alınmasını talep edin. Bu yılları saydıramazsanız staj girişiniz de emeklilik hesabında kullanılmadığından sizin emekliliğiniz 1996'daki girişinize göre yapılacak.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
- 20 Mart 1960 doğumluyum. Sigortaya giriş tarihim 08.06.2001. Ne zaman emekli olurum? Ramiz UĞURLU
Sigortalı olarak çalışmaya çok geç başlamışsınız. Bu yüzden de emekliliğiniz biraz geç olacak. İşe giriş tarihinize göre 7 bin gün prim ödemeniz gerekiyor. Emeklilik için yaş şartınız ise 60 olacak.
49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz
SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir
20.03.1984 doğumluyum. İşe giriş tarihim 15.06.1999, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim? N. AYDIN
25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 20.03.2042 tarihine kadar 5975 prim günü tamamlamanız gerekmektedir. Primlerinizi yüksek ödemeniz yüksek emekli aylığı almanız demektir.
20 Ağustos 1976 doğumluyum, sigorta başlangıcım Şubat 1998, 5200 gün prim ödemem var. K. YILDIZ
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerliği işe girişten önce yaptıysanız en az 9 aylık askerlik ödeyerek 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup 56 yaşınızın dolacağı 20 Ağustos 2032 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.
01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 prim günüm var. Z. YILLAR
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.8.1972 doğumluyum. 4300 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerliğimi ödersem faydası olur mu? Uğur A.
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp Ağustos 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997 de resmi kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? Selamet
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonar ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
15.01.1990 sigorta girişim, 5470 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Cevat
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
İşe giriş askerden sonra ise sadece iki aylık askerlik borçlanması ile 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış, prim gününüz de tamamlanmak üzere, bu durumda yaşınız tamamlanınca emekli olursunuz.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? S. Aytuğ
İşe giriş tarihinize göre 3600 günle 60 yaşa tabisiniz. 600 gün daha ödeyerek 60 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2029 tarihinde kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
20.10.1971 doğumluyum, 1990 SSK girişim var. Primim 7000'in üzerinde halen çalışıyorum. Yüksek primin zararı olur mu? Ne zaman emekli olurum? H.Y.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış, 52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 20.10.2023 tarihi olacaktır. Yüksek ödenen primin zararı değil faydası olur.
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? Adem T.
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde kırk üç engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunmaktadır. Ne zaman engelli emekli olabilirim? A.Ş.
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 tarihi olacaktır.
Eşim 1975 doğumlu, Mayıs 2002 sigorta başlangıçlı, 4500 primi var, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? A.K.
Eşiniz, 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış, 19 yıl şartı Mayıs 2021 tarihinde dolacak. Bu durumda emekli olacağı tarih 2021 yılı Mayıs ayı olacaktır.
26.06.1973 doğumluyum, 01.11.1990 sigorta girişliyim, 6500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Metin Kurt
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Yaş haricindeki şartlar oluşmuş. 52 yaşınız 2025 yılında dolacak. Bu durumda 26.06.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 03.03.1995 tarihidir. Ne zaman emekli olurum? Hüseyin A.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
10 aylık askerlik borçlanması ile 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Prim gün sayınızı yazmamışınız. Askerliği öderseniz prim gün sayınızı tamamlayıp 54 yaşla 2023, ödemezseniz 55 yaşla 2024 yılında emekli olursunuz.
İşe girişim 01.09.1997, 04 Nisan 1973 doğumluyum. Emeklilik şartlarım nedir. Ne zaman emekli olabilirim? 1994 yılında askere gittim. Murat Ş.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayısına ihtiyacınız yoksa sadece 7,5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 04 Nisan 2029 tarihi olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 4 Nisan 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.