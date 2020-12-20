48 yaşında emeklilik! SGK uzmanı şartları açıkladı. Herkesin bildiği gibi erken emekli olmak tüm vatandaşların en büyük hayali durumunda. Bu bağlamda vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
ÇOK SAYIDA EMEKLİ ADAYI YAŞI BEKLİYOR
Emekli olmak isteyen vatandaşların çok büyük kısmı yaş şartını sağlamayı bekliyor. Gün ve prim şartını sağlayan vatandaşlar son yapılan düzenleme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş şartında uygulamada olan düzenlemede de değişiklik talep ediyorlar.
Soru: 1965 doğumluyum, 1.1.1979'da sigorta girişim ve 3000 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 18 ay askerlik var nasıl hesaplanır?
Cevap:1979 sigorta girişli olduğunuz için emekli olabilmeniz için 25 yılı tamamlamanız, 5000 prim gün sayısını doldurmanız ve 44 yaşını da doldurmanız gerekiyor. Yaşınız 54 olduğu için yaş açısından bir sorununuz yok. Ancak emekli olabilmeniz için 2000 prim gün sayısına ihtiyaç var. Yani 5 yıl 4 aydan biraz fazla daha prim ödemeniz gerekiyor. 18 ay askerliğinizi borçlanıp, 450 gün prim gün sayısı daha kazanabilirsiniz. Böylece 1550 prim gününe ihtiyacınız kalıyor ki, bu da 4 yıl 2.5 ay demektir. Askerlik borçlanması yapıp, 4 yıl 2.5 ay daha çalışıp prim öderseniz 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
EMEKLİ AYLIĞINIZ YÜKSELİR
Soru: 1974 doğumluyum. Halen Bağ-Kurluyum ve 9000 gün prim ödemem var. Yaştan dolayı emeklilik bekliyorum. Ancak prim ödemeye devam ediyorum. Primimi artırmamın bana emekliliğimde bir faydası olur mu? İrem Kuşan Bülent Gürsoy
Cevap:Geçmişte yatırdığınız prim tutarlarının emekliliğinizde alacağınız emekli aylığına katkısı farklı olacaktır. Eğer asgari ücret üzerinden yatırılmışsa alacağınız maaş düşük, yok asgari ücretin iki katı ve üzerinde prim yatırılmışsa emekliği maaşınız da ona göre yüksek olacaktır. Prim gününüzü doldurduktan sonra asgari ücret üzerinden prim yatırmaya devam ederseniz emekli aylığınız fazla etkilenmez. Ancak prim gününüzü doldurduktan sonra prim yatırmaya devam ederseniz emekli aylığınız da yükselir.
65 YAŞ AYLIĞI BAĞLANMAZ
Soru: Ölüm aylığı alan kişi, aynı anda yaşlılık aylığı da alabilir mi? Dilek Tomak
Cevap: 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık aylığı alabilmek için 65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık da almıyor olmak gerekiyor. Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için malullük aylığı, yetim ve dul aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri de almıyor olmak gerekiyor.
KENDİ EMEKLİ AYLIĞINIZI ALABİLİRSİNİZ
Soru: 2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Eşimden boşandım. Babam Bağ-Kurdan emekliydi ve 1999 yılında vefat etti. Ondan emekli maaşı alabilir miyim? Nilüfer Karaöz
Cevap: Kendi emekli aylığı alanlar anne ya da babasından yetim aylığı ya da ölüm aylığı alamazlar. Tek bir istisna var; o da, kişinin kendisinin SSK ya da Bağ-Kurdan emekli olması, ölen babanın ise Emekli Sandığından maaş alıyor olmasıdır. O zaman çift maaş alınır.
MALULEN EMEKLİLİK MÜMKÜN
Soru: 36 yaşındayım. 1998 Haziran SSK girişim var. 2008 de bir kaza sonucu sol bacakta venöz yetmezliği oluştu, akabinde varis ülseri çıktı. Yaklaşık 9 yıldır bu hastalıkla mücadele ettim. 3 defa çalıştığım iş yerlerinden işten atıldım çünkü hastaneye sık gitmem ve rapor almamdan dolayı. Şu anda yine varis ülseri yaram var, işimden kovulmak istemediğim için hastane rapor verdi kullanmadım. Malulen emekli olabilir miyim? Murat Mayda
Cevap:Malulen emekliliğin şartları kanunda açıkça yer alıyor. Çalışanlar, çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi halinde malulen emekliliğe hak kazanıyor. Bu durumun da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekiyor. Ayrıca aylık alabilmek için de en az 10 yıldır sigortalı olunması ve toplam 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gerekiyor. Bu durumda 1998 sigortalı girişiniz olduğuna ve 2008 yılında kaza geçirdiğinize göre 10 yıldır sigortalısınız ve 1800 prim gün sayısını da doldurmuşsunuzdur. SGK'ya malulen emeklilik için müracaat edebilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.06.1973 doğumluyum, 01.11.1990 sigorta girişliyim, 6500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Metin Kurt
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Yaş haricindeki şartlar oluşmuş. 52 yaşınız 2025 yılında dolacak. Bu durumda 26.06.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 03.03.1995 tarihidir. Ne zaman emekli olurum? Hüseyin A.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
10 aylık askerlik borçlanması ile 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Prim gün sayınızı yazmamışınız. Askerliği öderseniz prim gün sayınızı tamamlayıp 54 yaşla 2023, ödemezseniz 55 yaşla 2024 yılında emekli olursunuz.
İşe girişim 01.09.1997, 04 Nisan 1973 doğumluyum. Emeklilik şartlarım nedir. Ne zaman emekli olabilirim? 1994 yılında askere gittim. Murat Ş.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayısına ihtiyacınız yoksa sadece 7,5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 04 Nisan 2029 tarihi olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 4 Nisan 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.