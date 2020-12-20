Son dakika faiz depremi: 21 Aralık 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı yüzde 17.00 dolaylarına çıktı. Bankaların verdiği güzel geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı kaygı verdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Ev, gereksinim ve araç kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
Son dakika faiz depremi: 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları rekor kırdı!
Burgan Bank Dijital Hesap 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 16.50
Fibabanka Kiraz Hesap 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 17.00
ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.00
CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.00
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.50
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 15.50
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 11.00
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 11.50
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.