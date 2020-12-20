Tüm dünyayı sarsan Covid-19 virüsü, yeni çalışmaları beraberinde getirirken, bunların başında ise tedarik zincirlerine de temizlik kriteri geldi. Tekstil sektöründe pandemi öncesinde iş gücü maliyeti düşük bölgeleri tercih eden Avrupa ülkeleri, "hijyen" ile ilgili yönünü Türkiye'ye çevirdi. Bu kapsamda Van, Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı ile önemli avantajlar elde ederek, Doğu Anadolu'nun yükselen yıldızı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 bütçe görüşmelerinin sona erdiğini belirterek, "Maalesef bütçe görüşmelerinde de gördük ki muhalefet bir yandan hükümetimizi işsizlik rakamları üzerinden eleştirirken diğer yandan yatırımlara karşı çıkıyor. Yatırımcılar arasında da kimlik siyaseti güderek ayrımcılık yapıyor. Karşımızda adeta sermaye faşisti bir muhalefet var" dedi.