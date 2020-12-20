Kadın girişimcilere 25 bin tl ve 40 bin tl hibe müjdesi!

Ocak-Mart ayları içerisinde ikincisi düzenlenecek olan "Kız Kardeşim Hibe Programı" 4 aşama halinde gerçekleştirilecek. Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimleri tamamlayan yeme & içme sektöründeki girişimci kadınlar web sitesinden aldıkları sertifika ile birlikte 15 Ocak 2021'e kadar online olarak başvuru yapabilecektir.