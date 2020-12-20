Kadın girişimcilere 25 bin tl ve 40 bin tl hibe müjdesi!

Ocak-Mart ayları içerisinde ikincisi düzenlenecek olan "Kız Kardeşim Hibe Programı" 4 aşama halinde gerçekleştirilecek. Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimleri tamamlayan yeme & içme sektöründeki girişimci kadınlar web sitesinden aldıkları sertifika ile birlikte 15 Ocak 2021'e kadar online olarak başvuru yapabilecektir.
1.Aşama:
Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimleri tamamlayan yeme & içme sektöründeki girişimci kadınlar web sitesinden aldıkları sertifika ile birlikte 15 Ocak 2021'e kadar online olarak başvuru yapabilecektir.
2.Aşama:
Kizkardesim.net üzerinden eğitimlerini tamamlayan işletme sahibi kadınlar online olarak başvurularını gerçekleştirdikten sonra teknik elemeden geçeceklerdir.
3. Aşama:
İl bazlı en yüksek puanı alan katılımcılar, Online'da gerçekleştirilecek Hibe Programı Kampı'na davet edilecektir. 2 gün sürecek olan kamp, kadınlara yönelik hızlandırıcı eğitimler gerçekleştirilecektir.
4. Aşama:
Final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacaktır. Hibe Kampı'nın son gününde online final töreni gerçekleştirilecektir.
Kız Kardeşim Hibe Programına Kimler Başvurabilir?
- https://kizkardesim.net/ üzerinden eğitimleri tamamlamış olan,
- 81 ilin birinde restoranı/lokantası, yeme & içme sektöründe işletmesi olan, yeme & içme sektörüne yönelik üretim yapan,
- Yeme & İçme sektöründe hizmet veren kadın kooperatifleri
- Yanında en fazla 5 kişi çalıştıran (SGK'lı),
- İşletme/lokantasının başka şubesi olmayan,
- İşini büyütmek isteyen, bu motivasyona sahip ve öğrenmeye açık olan,
- İşletme, lokanta, küçük işletme sahibi kadınlar başvurularını gerçekleştirebilirler.