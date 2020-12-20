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    • Ekonomi
    • 20.12.2020 16:13
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    • 20.12.2020 16:13
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    İşte koronavirüsle parlayan meslekler! Paraya para demiyorlar

    Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs 80 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle birçok kişi işinden olurken evden çalışmaya uygun olan meslekler daha şanslı oldu. Pandemi sürecinin yıldızı uzaktan çalışmaya uygun meslekler oldu. İşte koronavirüste parlayan meslekler…

    Corona virüsle birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi. Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu. İşte U.S. News'in haberine göre corona virüste parlayan meslekler...

    Yazılım geliştirici

    Ortalama Maaş: $ 103,620

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    İstatistikçi

    Ortalama Maaş: $ 87,780

    Eğitim Gerekli: Yüksek Lisans

    Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

    Ortalama Maaş: $ 142,530

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Web Geliştiricisi

    Ortalama Maaş: $ 69,430

    Eğitim Gerekli: Önlisans

    Veritabanı yöneticisi

    Ortalama Maaş: $ 90,070

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Bilgi Güvenliği Analisti

    Ortalama Maaş: $ 98,350

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Muhasebeci

    Ortalama Maaş: $ 70,500

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Pazar Araştırması Analisti

    Ortalama Maaş: $ 63,120

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Pazarlama Müdürü

    Ortalama Maaş: $ 134,290

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Bilgisayar Sistemleri Analisti

    Ortalama Maaş: $ 88,740

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Aktüer

    Ortalama Maaş: $ 102,880

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Bilgisayar Ağı Mimarı

    Ortalama Maaş: $ 109,020

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi

    Ortalama Maaş: $ 82,050

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Yönetim Analisti

    Ortalama Maaş: $ 83,610

    Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

    Bunlar dışında da birçok sektör corona virüs süreci boyunca evden verimli bir çalışma süreci yürüttü.

    Bunlar içinde editörler,

    Halkla ilişkiler şirketlerinde çalışanlar,

    Gayrimenkul sektörü (360 görüntülü daire gezileri dahil),

    Mimarlık gibi sektörler yer alıyor.
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    Haberler Ekonomi İşte koronavirüsle parlayan meslekler! Paraya para demiyorlar