SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliler bankaların sunduğu promosyon avantajlarını merak ediyor. Yapı Kredi bankası SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için ise bazı şartlar bulunmakta. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar 500 liradan 1.500 liraya kadar promosyon ödemesi yapılmakta. Maaşı yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Maaş miktarına göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor. Denizbank'ta emekli yakınını getiren emekliler için tutar 100 lira daha artıyor.

YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR



Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.