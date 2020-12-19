A101 19 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa sunuldu. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet ürünlerinde büyük indirim bulunuyor. Dikkat çeken diğer ürünler arasında Torku Kakaolu Helva, Tat Salça Domates, Tursil Çamaşır Deterjanı Sıvı, Miss Arap Sabunu ve Schweppes Gazlı İçecek Mandalina yer aldı.

A101 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU