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    • 19.12.2020 16:28
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    nda 3 fırsatlı ürün! 'de bu hafta sonu hangi indirimler var?

    nda 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3 fırsatlı ürün vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu indirimli ürünler arasında ise Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet yer alıyor. Peki, 'de bu hafta sonu hangi indirimler var? İşte A101 19-20 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    A101 19-20 Aralık aktüel kataloğunda 3 fırsatlı ürün!

    A101 19 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa sunuldu. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet ürünlerinde büyük indirim bulunuyor. Dikkat çeken diğer ürünler arasında Torku Kakaolu Helva, Tat Salça Domates, Tursil Çamaşır Deterjanı Sıvı, Miss Arap Sabunu ve Schweppes Gazlı İçecek Mandalina yer aldı.

    A101 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Schweppes Gazlı İçecek Mandalina

    Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet

    Doğadan Çay Altın Filiz 500 g

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları
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    Haberler Ekonomi A101 19-20 Aralık aktüel kataloğunda 3 fırsatlı ürün! A101'de bu hafta sonu hangi indirimler var?