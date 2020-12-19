ALTININ KİLOGRAMI 465 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 463 bin 500 lirayı, en yüksek ise 469 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 395 milyon 157 bin 802,33 lira, işlem miktarı ise 845,53 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 401 milyon 495 bin 59,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.