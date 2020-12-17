Buna göre, 1 Ocak 2021'den itibaren çalışma saatleri dışında hizmet talep edenlerin fazla çalışma ücreti, ihracat işlemleri için 16,03 lira, diğer işlemler için 37,44 lira olacak. Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına, ihracat için 37,44 lira, diğer işlemler dolayısıyla 58,84 lira olarak ödenecek.