SON DAKİKA! Araç alacaklara büyük fırsat! ÖTV'de avantaj ve...

DEZAVANTAJLARI

Elektrikli otomobillerin menzilleri ortalama 400-450 km olsa da, henüz gelişmekte olan şarj altyapısı uzun yollarda yetersiz kalabiliyor. Her ne kadar benzinli ve dizele göre uygun yakıt maliyeti olsa da hızlı şarj istasyonlarında araçları şarj etmek normal şarja göre daha yüksek fiyatlı. Bataryaların cep telefonlarında olduğu gibi bir ömrü var. Bu da belli bir süre sonra batarya değişimine neden olabilir.