Esnafa dev destek! 5 milyar liralık kira ve hibe desteğinden kimler yararlanacak? Kira ve hibe desteği başvuruları...





Esnafın gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 5 milyar liralık destek paketinde. Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, kapsamlı çalışma yürütüyor. Tüm detaylar bu çalışma sonrasında hazırlanan tebliğ ile belli olacak. Ardından hızlı şekilde başvurular alınıp ödemeler başlayacak.