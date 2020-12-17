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    Gelirlerde 382 liraya varan artış olacak! Emekliye ek zam: 4’ü yerine ’una...

    Tüm emeklilere her ay verilen de artış gündemde. Talepler, 4’ü yerine ’una çıkması yönünde. Buna göre gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. Peki emeklilere, nın yanında verilen lerde en düşük ve en yüksek tutar ne kadar olacak? lerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin ek ödelemelerle ilgili merak ettiği yüm detaylar...



    Emekliler; her ay ek ödemeyle ek kazanç elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, oranın artırılmasını istiyor.



    EN ÇOK 637 LİRA
    Türkiye Emekliler Derneği     (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.



    Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.



    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek ek ödeme 637 lira olacak.
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    Haberler Ekonomi Gelirlerde 382 liraya varan artış olacak! Emekliye ek zam: Maaşın yüzde 4’ü yerine 8-10’una...