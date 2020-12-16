Ve tüm detaylar belli oldu! Kira, elektrik, doğal gaz desteği... İşte başvuru adresleri ve başvuru şartları (e-devlet başvuru ekranı)

Ve tüm detaylar belli oldu! Kira, elektrik, doğal gaz desteği... Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada esnafa kira ve fatura desteği yapılacağı müjdesini verdi. Vatandaşlar destekten kimlerin yararlanacağını, başvurların nasıl yapılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor. İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.