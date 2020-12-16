Devletten Aylık 1.177 TL maaş! Birçok kişi nakdi ücret desteğindeki bu detayı bilmiyor!

Cevap: Bu yılın sonuna kadar emekliliğinizi isteyecekseniz 2019 yılındaki gelişme hızına göre güncelleme katsayısı hesaplanarak maaşınız bağlanacak. 2021'in ocak ayında emekli olacaksanız hesaplamalar 2020 yılına göre yapılacak ve üzerine geçmiş altı aylık enflasyon oranı kadar artış eklenecek.

Ayrıca bu yılsonunda emekli olanlar ile 2021'de emekli olanların alacakları kıdem tazminatı da farklı olacaktır. Bunun kararını siz vereceksiniz. Ancak 2021'de emekli olursanız kıdem tazminatınız daha yüksek olur.