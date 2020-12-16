



ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.7892 lira ve en yüksek 7.8453 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4781 lira ve en yüksek 9.5424 lirayı gördükten sonra, 9.50 – 9.51 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.4935 lira ve en yüksek 10.5648 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21452 - 1.21670 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21613 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlak bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "iyimser bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Açıklanan az sayıda makroekonomik veri beklentilerin üzerinde gelirken, ABD'deki mali destek

paketi ve aşı geliştirme çalışmaları konusundaki iyimserlikle riskli varlıkların önemli bir kısmı yükseliş kaydetti.

"ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) Moderna'nın geliştirdiği aşıyı onaylarken, belli başlı ülkelerde artırılan kısıtlama tedbirleri nedeniyle güvenli limanlara olan talep gücünü koruyor.