Netleşti! Memur maaşları zammı 2021 son durum... Emekli, polis, öğretmen, hemşire, imam ve bekçi 2021 Ocak maaşları kaç TL olacak?

2021 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Bu rakamlar şimdilik tahmini olarak yapıldığını vurgulamakta fayda var. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini oranının açıklanmasıyla memur ve emeklilere 2021 yılında yapılacak zammın ne kadar olacağını hesaplamak istiyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu net olarak açıklanacak.