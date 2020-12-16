İŞKUR üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre KPSS şartsız büro memuru alımı yapılıyor. Emekli olmayan adayların başvuruda bulunabileceği personel alım ilanına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve başvuru şartları haberimizde ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır?
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BELEDİYELER
İŞKUR'da bugün yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler ve alım yapılan kadrolara şu şekilde yer verildi:
Pamukkale'ye usta öğretici,
Ayvalık Belediyesi'ne ise büro personeli,
Bahşılı Belediyesi'ne beden işçisi alınacağı bildirildi.
Manisa Saruhanlı Belediyesinin büro memuru,
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş makinesi operatörü, çevre mühendisi, büro personeli ve vasıfsız işçi;
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Laborant ve veteriner sağlık teknikeri, büro memuru, diğer veterinerler;
Mustafakemalpaşa'ya ise erkek hizmete elemanı, büro memuru;
Şişli Belediyesi'ne satınalma uzmanı;
Ordu Aybastı Belediyesi'ne temizlik işçisi, beko loder operatörü, basınla ilişkiler görevlisi ve şoför;
Bayburt İl özel İdaresi'ne muhasebe elemanı,
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
ARALIK AYI MEMUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI:
Kasım ayının bitmesi ile birlikte henüz atanamayan veya yeni mezun olan adaylarımız için Aralık ayında yeni ilanlar yayımlanmaya devam edecek. Aralık ayı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları bünyelerine alım yapmak için adaylardan memur personel başvurusu alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.