İŞKUR üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre KPSS şartsız büro memuru alımı yapılıyor. Emekli olmayan adayların başvuruda bulunabileceği personel alım ilanına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve başvuru şartları haberimizde ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır?