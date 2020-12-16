16 Aralık Çarşamba Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2020 Bitcoin kurunda son durum

Kıbrıs, İsviçre, ABD ve Almanya'daki bazı üniversiteler internet sitelerinde eğitim ücreti olarak kripto paraları özellikle de Bitcoin'i kabul ettiklerini ifade etmektedir. Bunlardan Kıbrıs'ta yer alan Lefkoşa Üniversitesi Bitcoin için popüler bir ödeme aracısı olan Bitpay aracılığıyla eğitim masraflarını tahsil eden ilk akredite üniversitedir.

"Bağış ve Fon Bulma: Bağış: Geleneksel para bulma yöntemlerinin artık yeni çağ girişimleri için işe yaramadığı günümüzde, birçok girişim fikri, hizmetleri ve ürünleri için para toplamak söz konusu olduğunda kripto para yolunu tercih etmektedir. Bunun temel sebebi blokzincir teknolojisi kullanılarak paranın nereden nereye gittiğini ve nerede toplandığını izlemenin kolaylığıdır. Blokzincir ve kripto para teknolojisi yardım kuruluşları içinde meydana gelen yolsuzlukları ve sızıntıları önlemek için de kullanılabilmektedir. Dünya Gıda Programı (WFP) hâlihazırda topladığı açlık yardımlarını şeffaf bir şekilde dağıtmak için blokzincir teknolojisini kullanmaktadır."