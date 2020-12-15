Devlete KPSS şartsız ve KPSS ile 100 bin kamu personel alımı için detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda kadrolar ve başvuru şartlarıyla ilgili gelişmeleri haberimizde veriyoruz. Önümüzdeki yıl madenciden bekçiye kadar yaklaşık 100 bin kişiye kamuda iş kapısı açılacak. Ayrıca kamuda engelli çalışan sayısı 6 bin yeni alımla 64 bine yükseltilecek. Kamuya 6 bin yeni alımla engelli çalışan sayısı 64 bini geçecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel atamaları devam edecek. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.