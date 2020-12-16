İBB sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir? İBB personel alımı e-devlet başvuru ekranı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 ayrı branşta istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. e-Devlet'ten alınan başvuruların son tarihi 18 Aralık 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler e-Devlet üzerinden temin edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21 Aralık 2020 tarihinde İBB'nin https://www.ibb.istanbul/ adresinden ilan edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aşağıda yer alan pozisyonlarda personel alımı yapacağını açıkladı:
* Hemşire
* Çocuk Gelişimcisi
* Mühendis
* Şehir Plancısı
* Mimar
* Ekonomist
* Tekniker
* Teknisyen
* Eğitmen
İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE FORMU
Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler e-Devlet üzerinden temin edilecek.
İBB sözleşmeli personel iş ilanına başvurmak isteyen adaylar, 14 Aralık 2020 - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracak.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21 Aralık 2020 tarihinde İBB'nin https://www.ibb.istanbul/ adresinden ilan edilecek.
BAŞVURU
İlana başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya giderek başvurusunu yapması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu?islem=ilan
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısımdan giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda başvurunuzu yapın.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sonrası süreç ile ilgili açıklamada , ""Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 1250 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır." şeklinde düzeltilmiştir." denildi.