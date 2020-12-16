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    • 16.12.2020 08:48
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    sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir? İBB personel alımı e-devlet başvuru ekranı | Son tarih 18 Aralık 2020

    personel memur alımı, iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 'nde çalışacak 25 sözleşmeli personel edilecek. İşe alınacak personel, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine tabi olacak. İlana başvurular kapısı üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya giderek başvurusunu yapması gerekmektedir. İBB sözleşmeli personel iş ilanına başvurmak isteyen adaylar, 14 Aralık 2020 - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracak.

    İBB sözleşmeli personel alımı e-Devlet başvuru ekranı | Son tarih 18 Aralık 2020

    İBB sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir? İBB personel alımı e-devlet başvuru ekranı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 ayrı branşta istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. e-Devlet'ten alınan başvuruların son tarihi 18 Aralık 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler e-Devlet üzerinden temin edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21 Aralık 2020 tarihinde İBB'nin https://www.ibb.istanbul/ adresinden ilan edilecek.


    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aşağıda yer alan pozisyonlarda personel alımı yapacağını açıkladı:

    * Hemşire
    * Çocuk Gelişimcisi
    * Mühendis
    * Şehir Plancısı
    * Mimar
    * Ekonomist
    * Tekniker
    * Teknisyen
    * Eğitmen

    İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE FORMU

    Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler e-Devlet üzerinden temin edilecek.

    İBB sözleşmeli personel iş ilanına başvurmak isteyen adaylar, 14 Aralık 2020 - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracak.

    Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21 Aralık 2020 tarihinde İBB'nin https://www.ibb.istanbul/ adresinden ilan edilecek.

    BAŞVURU

    İlana başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya giderek başvurusunu yapması gerekmektedir.

    https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu?islem=ilan

    Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısımdan giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda başvurunuzu yapın.

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

    Başvuru sonrası süreç ile ilgili açıklamada , ""Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 1250 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

    Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır." şeklinde düzeltilmiştir." denildi.
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    Haberler Ekonomi İBB sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir? İBB personel alımı e-devlet başvuru ekranı | Son tarih 18 Aralık 2020