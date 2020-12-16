Bu haber bankalarda işi olanları yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Hafta içi banka şubelerinde işlem yapacak olan yüz binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Bu bağlamda bankalar yeni çalışma saatlerini müşterilerine bilgilendirme mesajı yoluyla duyuruyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve İş Bankası mesaj yoluyla şubelerde yeni çalışma saatlerini duyurdu.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...