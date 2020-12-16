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    • Ekonomi
    • 16.12.2020 22:05
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    • 16.12.2020 22:13
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    Son dakika: piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı! Arttı mı azaldı mı?

    Son dakika haberi... Merkez Bankası () piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Fed politika ini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    Fed kararını açıkladı!

    Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Fed politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

    Federal Açık Piyasa Komitesi varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri konusunda daha da ilerleme sağlanana kadar devam ettirileceğini duyurdu.

    Fed, aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

    GSYH TAHMİNLERİ OLUMLU YÖNDE REVİZE EDİLDİ
    Fed yetkilileri GSYH tahminlerini olumlu yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2020 yılı daralma beklentisi yüzde 2.4 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,2 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 3,7 daralma, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme tahmin edilmişti.

    Fed yetkilileri 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3.2'ye çıkarırken, 2023 yılı beklentisini yüzde 2.5'ten yüzde 2.4'e indirdi.

    3.ÇEYREĞİN FİNAL SONUÇLARI 22 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
    ABD ekonomisi yılın 3.çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 33.1 büyüdü. Büyüme ile ilgili 3.çeyreğin final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.



    17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı! Arttı mı azaldı mı?