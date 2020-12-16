Piyasalarda en çok takip edilen değerli madenlerden birisi de altın fiyatları oluyor. Geçtiğimiz aylarda altın alarak yatırım yapan on binlerce kişi çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 466,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 468 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 467 bin 700 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Aralık Cuma Kapalıçarşı son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?