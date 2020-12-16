Piyasalarda en çok takip edilen değerli madenlerden birisi de altın fiyatları oluyor. Geçtiğimiz aylarda altın alarak yatırım yapan on binlerce kişi çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 466,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 468 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 467 bin 700 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Aralık Cuma Kapalıçarşı son alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|467,80
|468,00
|466,60
|466,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.083,00
|3.104,00
|3.075,00
|3.096,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|427,00
|431,00
|425,50
|429,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.013,00
|3.033,00
|3.005,00
|3.025,00
|Yarım Ziynet
|1.507,00
|1.517,00
|1.502,00
|1.512,00
|Çeyrek Ziynet
|754,00
|759,00
|751,00
|756,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 466,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.096,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 466,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 468 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 467 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 190 bin 999,40 lira, işlem miktarı ise 514,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 242 milyon 215 bin 397,95 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.856,02 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.856,02 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 yükselişle 467 bin 700 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7818 lira, satışta 7,8130 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8277 lira, satışta 7,8590 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2183, sterlin/dolar paritesi 1,3490, dolar/yen paritesi de 103,55 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 azalışla 50,65 dolardan işlem görüyor.
DEĞERLİ METALLER YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metal fiyatları yükseldi.
Birleşik Krallık'ın ardından ABD'de yaygın aşılama çalışmalarına başlanacağına ilişkin iyimserliğin desteğinde yeniden 50 doların üzerine yükselen Bren petrol de bu düzeylerdeki yatay hareketlerini sürdürüyor.
ABD'li senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri, iki partinin de desteklediği 748 milyar dolar büyüklüğünde olması beklenen teşvik paketine son şeklini verip onaylamak üzere, ABD hükümetinin merkezi olan Capitol Hill'da bir araya geldiler.
Piyasalarda ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün Türkiye saati ile 22:00'de yapacağı açıklamada, Covid aşılarının piyasaya sürülmesinin ekonomik görünümü nasıl değiştirdiğine ilişkin değerlendirmesini paylaşması bekleniyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.14 düşüşle 50.57 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.04 düşüşle 47.75 dolar,
- altın yüzde 0.46 artışla 1,863.06 dolar,
- gümüş yüzde 3.02 artışla 25.26 dolar,
- bakır yüzde 0.35 artışla 7,807.00 dolar,
- platin yüzde 0.97 artışla 1,050.62 dolar,
- paladyum yüzde 1.02 artışla 2,345.90 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 467 lira, çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3,047 liradan satıldı.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, Fed öncesi kıymetlilerin "yeşilde" olduklarına işaret edilerek, "Dün ABD'de teşvik paketine dair detayların belli olmasının ardından piyasalar, alıcılı bir seyir içerisinde hareket ettiği bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle denildi:
"Altının tekrardan 1,850 dolar/ons seviyesinin üzerine geri dönmesi pozitif yönlü hareketine de yeniden başlaması açısından oldukça kritik öneme sahip. 1,827 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, seansı 1853 dolar/onstan tamamlayarak hanesine yüzde 1.4 kazancı yazmış oldu. Fed kararının açıklanacağı gün öncesi altının pozitif bir kapanış yapması, toplantıdan çıkacak piyasayı destekleyici bir tutum neticesinde daha da güçlenecektir.
"Gümüş, altına kıyasla daha iyi bir performans gösterdiği bir günü geride bırakırken, 24 dolar/onsun üzerine geri döndü. 23.82 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 24.50 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.8 kazancı yazmış oldu.
"Platin, dünkü seansta 1040 dolar/ons seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparak günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkmış oldu. Hidrojen enerjisine artan taleple birlikte platinin öne çıkıyor olması, platinin yüksek fiyatını desteklemeye devam ediyor. Dünkü seansta 1,041 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 3.0 kazanç yazmış oldu.
"Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşilde bir günü geride bırakırken, günün en az değer kazanan kıymetli madeni oldu. Paladyum özelikle otomobil sektörünün toparlanmasıyla birlikte, üzerindeki talep baskısından kurtularak daha pozitif seyir içerisinde hareket etmeye başlayacaktır. Dünkü seansta 2,322 dolar/ons seviyesinde bir kapanış yaparken, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.9 kazancı yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşmeye devam ederken, hacim açısından düşük işlem hacmi de sürüyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,803 kg altın, 1,490 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."