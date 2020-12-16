Koronavirüs sonrası talep patlaması! Kilosu 100 lira!

Narenciye, nane, meyan kökü, kekik ve karanfilin virüse karşı bir kalkan olduğunu da kaydeden Çolakoğlu, günlük yapılması gereken doğal korunma yöntemlerini ise şöyle sıraladı:

"Sabah, akşam birer bardak zeytin yaprağı çayı içmek, dışarı çıkarken ağzımıza karanfil atmak, eve döndüğümüzde kekik suyu ile ağız gargarası yapmak, yemeklerimizde nane ve narenciyeyi eksik etmemek faydalı olacaktır."

Fitoterapist Çolakoğlu, vatandaşların tüm bu bilgilerin yanı sıra her zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin de altını çizdi.