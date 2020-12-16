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    • 16.12.2020 08:28
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    SON DAKİKA: 'den kabin bagajlarında normale dönüş açıklaması

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.

    DHA
    THY'den flaş normale dönüş açıklaması

    Yeni tip loronavirüs önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.



    Konuyla iligli olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.Hayırlı olsun" dedi.

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