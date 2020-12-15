İşçi, Memur, Bağkur'lu yüzbinleri kapsıyor! Erken emeklilik müjdesi! Hem de yaş şartı yok... Erken emeklilik vatandaşlar tarafından fazla şekilde araştırılıyor. Bu anlamda doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlayan veya işe girdikten sonra engellilik durumu oluşan, her engelli bu hakka sahip. Buna da 'malulen emeklilik' deniyor. Engelliler, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde yaşa bakılmaksızın erken emekli olabilir. Engellilerin emeklilik koşulları, hangi statüde çalıştıklarına ve ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre değişiyor. Engellilerin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi ise dönüm noktası.