Bugün emekli olsanız ne kadar emekli maaşı alacağınızı merak ediyorsanız 4A, 4B ve 4C için emekli maaşı öğrenme işlem aşamalarının E-devlet üzerinden nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz. Bir kişi uzun yıllar boyunca yüksek maaş aldıysa emekli olduğu zamanda emekli maaşı yükseliyor. Ayrıca kendi işini yapan Bağkurlu yüksek miktardan prim ödemesi yapıyorsa bu kesinlikle büyük bir avantajdır. O açıdan en önemli, kısım çalışan durumlarda alınan maaş ve ödenen prim miktarıdır. Emekli olmasına az kalan kişiler ya da emeklilik hayatında ne kadar maaş alacağını merak edenler maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamak istiyor.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4A emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4A emekli maaşı hesaplaması E- SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.
E- SGK emekli maaşı sorgulama sayfası https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresidir. Bu adres üzerinden emekli maaşı sorgulama işlemi yapılabilmektedir.
4-A emekli maaşı sorgulanması için gerekli bilgiler ise şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
SSK sicil numarası.
Baba adı.
Anne Adı.
Doğum tarihi ve yeri.
Bağlı olunan nüfus yeri.
4B Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4B emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4B diğer ismi ile BAĞ-KUR sorgulama işlemi E- Devlet üzerinden yapılabilmektedir, online olarak E- Devlet üzerinden 4B emekli maaşını sorgulanabilmektedir.
Sorgulama işlemi yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik- adresine girerek sorgulama işleminde bulunabilirsiniz.
E- Devlet adresinde sorgulama işlemi sırasında, kimlik doğrulama işleminde bulunmanız gerekmektedir.
Kimlik doğrulama sırasında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir daha sonraki aşamada E- Devlet şifresi girilmesi gerekmektedir.
E- Devlet şifresi sahibi olmayan kişiler PTT şubelerine giderek veya yeni kimlik kartı çıkartarak E- Devlet şifresi elde edebilirler ve bu şifre ile doğrulama işleminde bulunabilirler.
Ekstra olarak alternatif doğrulama şekilleri ise şu şekildedir:
Mobil imza kullanarak kimlik doğrulama.
Elektronik imza kullanarak kimlik doğrulama.
İnternet bankacılığı ile kimlik doğrulama işleminde bulunulabilmektedir.
Kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra dikkat etmeniz maddeler karşınıza çıkmaktadır ve onaylama işlemi yaptıktan sonra sorgulama sayfasına geçiş yapılabilmektedir.
4B hesaplaması yaklaşık olarak bir hesaplama şeklidir, birebir doğru bir bilgilendirme sağlanmamaktadır.
Kurumu yazan şeklinde sorgulama yapıldığı takdirde, kurum üzerinden alınan sigorta prim gün sayıları hesaplanmaktadır.
Esnaf butonu seçildiği takdirde esnaflık üzerinden biriken prim gün sayıları hesaplanmaktadır.
Emekli maaşının hesaplanması o güne aittir, ileride ki prim gün sayılarınız hesaplanmaz otomatik olarak yapılmaktadır anlık prim gün sayınıza göre hesaplanmaktadır.
Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı hesabı yapılırken olduğunuz konu belirleyerek işlem yaptığınız takdirde doğru emeklilik tarihi bilgisi alabilirsiniz.
4C Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4C emekli aylığı hesaplama işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır:
4C emekli maaşı hesaplama işlemi E- Devlet üzerinden yapılmaktadır.
4C kamu çalışanlarını kapsayan bir sigorta prim türüdür.
Kamu çalışanları için yapılan hesap türleri değişken olmaktadır, birçok farklı şekilde hesaplama işlemi yapılmaktadır.
4C maaşını hesaplama için ttps://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girerek sorgulama talebinde bulunabilirsiniz.
4C emeklilik sorgulama işlemi için gerekli bilgiler şu şekildedir:
Derece aşaması belirtilmesi gereklidir.
Dereceler en az birden on beşe kadardır.
Kademe aşaması belirtilmesi gereklidir.
Kademeler en az birden dokuza kadardır.
Ek gösterge kısmının doldurulması gereklidir.
Makam bilgilerinin doldurulması gereklidir.
Temsil bilgilerinin doldurulması gereklidir.
Görev tazminat göstergesi kısmının doldurulması gereklidir.
Hizmet yılı belirtilmesi gereklidir.
Hizmet ayı belirtilmesi gereklidir.
Kıdem yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.
İkramiye yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.
Aylık tarihi belirtilmesi gereklidir.
Pay ve payda kısımlarının belirtilmesi gereklidir.
Kıdemli tazminat ek gösterge kısmının eksiksiz doldurulması gereklidir.
Emeklilik zamanı şu şekilde hesaplanmaktadır:
Emeklilik yaşı hesaplaması için sigorta başlangıç tarihi ve malullük durumu dikkate alınarak hesaplama işlemi yapılmaktadır.
Kadın çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplanması çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir, kadın sigortalı çalışanlar çocuk sahibi olduğu takdirde sigorta indirimi hakkı kazanmaktadır. Erkek çalışanlara göre biraz daha erken bir yaşta emekli olma hakkı kazanırlar.
2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olan herkes 65 yaşında emekli olabilecektir.
Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı 60 yaş sonrası için şu şekilde hesaplanmaktadır;
4A, 4B, 4C erkek çalışanlar ve 4A, 4B, 4C kadın çalışanlar olarak ikiye ayrılmaktadır.
4A erkek çalışanlar, 2016 tarihinden sonra SGK prim başlangıcı yaptıkları takdirde emekli olmak için 61 yaşı tamamlamak zorundadır.
4A kadın çalışanlar için, 2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapan sigortalı kadın çalışanlar 61 yaşına kadar emeklilik için çalışmak zorundadır, çocuk sayısına göre sigorta prim indirimi alınabilmektedir.
4B ve 4C erkek çalışanlar için 2011 tarihinden sonra sigorta girişi yapıldığı takdirde 61 yaş koşulunu beklemek zorundadır. 65 yaşına kadar prim ödemesi yapılabilmektedir, 65 yaş geldikten sonra kalan prim ödemeleri topluca yapılabilmektedir.
4B ve 4C kadın çalışanlar için 2015 yılından sonra işe başlayan sigortalı kadın çalışanlar için 61 yaşında emeklilik hakkı kazanılmaktadır. Kişi 65 yaşına geldiği takdirde toplu prim ödemesi yapabilmektedir.