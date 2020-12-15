Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği tutarları yeni yılla birlikte zamlanacak.
Asgari ücret, geçmiş yıllardaki gibi bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde artış yapılırsa, yüzde 15-16 yükselebilecek. Eğer yeni asgari ücret yüzde 16 artarak brüt 3 bin 413 lira 88 kuruşa çıkarsa, kısa çalışma ödeneğinin en düşük tutarı 2 bin 48 liraya, en yüksek tutarı da 5 bin 120 liraya ulaşacak.