



İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da bin 365 ile 2 bin 731 liraya yükselirken, ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği ise bin 177 liradan bin 365 liraya çıkacak.







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