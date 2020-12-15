'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'

KOSGEB'ten kredi kullandığını söyleyen Keçeci, "KOSGEB online eğitimlerini aldım. Eğitimlerin ardından KOSGEB hibe kredisi için başvuru yaptım. Başvurum onaylandıktan sonra makinelerimi aldım. Ben Cumhurbaşkanımıza, gençlere bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim.

Eşim en başta destek olmamıştı ama şu anda işletmem için elinden geleni yapıyor. Hem eş hem anne hem de patronum. Bu şekilde yürütüyorum" diye konuştu.