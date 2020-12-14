Hatırlarsanız bu köşede asgari ücret artışı ile ilgili hesabımızı paylaşmıştık.Son 9 son 10 yıllık artışlara baktığımızda asgari ücret zammının bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üstünde olduğunu görüyoruz. Bu hesaba göre bu yılki tahminimiz de yüzde 15 ya da yüzde 16 civarında bir artışın olması.