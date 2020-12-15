MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Biz esnafla ilgili hatırlarsanız burada hem taleplerini hem de olabilecekleri, masada olanları konuşmuştuk. Kira ve hibe desteği bunlardan en önemlisiydi. Onlarla ilgili bir netleşme oldu.





Stopaj oranlarında düşüş Mart sonuna kadar devam edecek.