Son dakika haberi… Haftanın ikinci gününde altın piyasasındaki güncel veriler merak edilmeye başlandı. Pandemi süreci nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 15 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 15 ARALIK 2020 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları araştırmaları başladı. Haberin içerisinden alış ve satış fiyatlarını görebilir, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,54
SATIŞ: 435,77
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.094,40
SATIŞ: 3.114,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.070,00
SATIŞ: 3.117,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.964,79
SATIŞ: 3.023,33
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.506,60
SATIŞ: 1.523,40
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 753,30
SATIŞ: 761,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 463,77
SATIŞ: 463,87