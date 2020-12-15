Son dakika haberi… Haftanın ikinci gününde altın piyasasındaki güncel veriler merak edilmeye başlandı. Pandemi süreci nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 15 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...