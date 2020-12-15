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    • Ekonomi
    • 15.12.2020 10:47
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    • 15.12.2020 10:47
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    Son dakika güncel fiyatları! Salı , , ve tam altın kaç TL oldu?

    Son dakika... Haftanın ikinci gününde piyasasındaki güncel veriler merak edilmeye başlandı. Pandemi süreci nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Salı , , ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    15 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Son dakika haberi… Haftanın ikinci gününde altın piyasasındaki güncel veriler merak edilmeye başlandı. Pandemi süreci nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 15 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 15 ARALIK 2020 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları araştırmaları başladı. Haberin içerisinden alış ve satış fiyatlarını görebilir, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 419,54

    SATIŞ: 435,77

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.094,40

    SATIŞ: 3.114,40

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.070,00

    SATIŞ: 3.117,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.964,79

    SATIŞ: 3.023,33

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.506,60

    SATIŞ: 1.523,40

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 753,30

    SATIŞ: 761,70

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 463,77

    SATIŞ: 463,87
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    Haberler Ekonomi Son dakika güncel altın fiyatları! 15 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu?