Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun'da Tarım ve Orman Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.
Bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararına ilişkin, kararın ardından bakanlık olarak açıklama yapıldığını belirterek, "Yaptırımları elimizin tersiyle ittik" dedi.
MUHALEFETE SERT TEPKİ
Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında ise muhalefete sert çıkarak "Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor. Bu örgütün en önemli ülkelerinden biri biziz. Biz neden NATO'dan çıkalım. Rahatsız olan varsa o çıksın" diye konuştu.
"KİMSE TÜRKİYE'NİN KOLUNU BÜKMEYE ÇALIŞAMAZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise konuşmasında öğrenci yurtlarına değinerek 18 yıldaki başarıya vurgu yaparak yüzde 284'lük bir kapasite artışı olduğunun altını çizdi.
"YURTLAR MİLLETİN DE YUVASI"
Avrupa ülkelerinin bu meselede sınıfta kaldığını söyleyen Bakan Kasapoğlu "Pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye, sosyal devlet olma gereklerinden birini daha başarıyla güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. 81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 binden fazla vatandaşımızı bir ev sıcaklığında hamdolsun ki ağırladık." dedi.
"GENÇLERİN RUHUNU KARARTMAYIN"
Gençlerle olan yol arkadaşlığında, tecrübelerle onlara kılavuzluk etmeye çabalarken onlardan da her gün yeni bir şey öğrendiklerini ifade eden Kasapoğlu, bu vesileyle de devletin sunduğu hizmetleri yine onlarla birlikte sürekli güncellediklerini, geliştirdiklerini anlattı. Gençlerin farkında olduklarını, gençliğin umut olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin gücü arttıkça beyin göçünün tersine döndüğünü ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise dünyayı sadece sağlık anlamında değil ekonomik anlamda da etkileyen koronavirüs salgınına rağmen 4.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğimizi belirtti.
SON 17 YILIN 14'ÜNDE BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ
Bakan Pakdemirli, tarım, orman ve balıkçılık sektöründe birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığımızın üzerinde durdu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ile 2018 yılını %2,1 ve 2019 yılını ise % 3,7 büyüyerek tamamladığını söyledi.
TBMM Başkanvekili Nimetulllah Erdoğmuş, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 2021 yılı bütçesinin 8. tur görüşmeleri için saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.