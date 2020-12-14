"GENÇLERİN RUHUNU KARARTMAYIN"



Gençlerle olan yol arkadaşlığında, tecrübelerle onlara kılavuzluk etmeye çabalarken onlardan da her gün yeni bir şey öğrendiklerini ifade eden Kasapoğlu, bu vesileyle de devletin sunduğu hizmetleri yine onlarla birlikte sürekli güncellediklerini, geliştirdiklerini anlattı. Gençlerin farkında olduklarını, gençliğin umut olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin gücü arttıkça beyin göçünün tersine döndüğünü ifade etti.